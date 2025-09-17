Ричмонд
В Омске снова начали расти цены на яйца: подорожание на 2% за неделю

За первую неделю месяца этот продукт подорожал на 2%.

Источник: Om1 Омск

В Омске наблюдается рост цен на яйца. Согласно последним данным сервиса «АйМониторинг», средняя цена за десяток яиц на 8 сентября 2025 года составила 73,01 рубля, что на 2% больше по сравнению с 1 сентября. При этом в сравнении с январем 2025 года стоимость яиц снизилась на 31,2%.

В других товарных категориях, таких как вермишель, также отмечены незначительные колебания цен. Цена за килограмм вермишели выросла на 1,3%, составив 87,22 рубля по состоянию на 8 сентября.

При этом по сравнению с остальными регионами Сибирского федерального округа, Омская область продолжает держать цену ниже среднего уровня по округу.