Стало известно, продлят ли ремонт моста у Телецентра в Омске

Ранее появилась информация об обнаружении новых проблем этой постройки.

Источник: Om1 Омск

На сегодняшнем заседании архитектурного комитета Горсовета депутаты обсудили вопрос ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Во время работ, напомним, выявились дополнительные проблемы, такие как коррозия, местами доходящая до 90%. Об этом стало известно ещё весной, но в сентябре тема по каким-то причинам всплыла вновь.

Депутат Александр Кузюков спросил, не повлияют ли эти дополнительные проблемы на срок ремонта моста. Однако глава депстроя Александр Маер ответил, что в проекте ремонта была учтена подобная вероятность, так что на общий срок эта коррозия не повлияет никак.