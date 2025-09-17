Стало известно, продлят ли ремонт моста у Телецентра в Омске

Депутат Александр Кузюков спросил, не повлияют ли эти дополнительные проблемы на срок ремонта моста. Однако глава депстроя Александр Маер ответил, что в проекте ремонта была учтена подобная вероятность, так что на общий срок эта коррозия не повлияет никак.