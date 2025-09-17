Омичам рассказали о степени готовности СКК имени Блинова

По состоянию на 20 августа 2025 года демонтажные работы первого этапа завершены на 100%, сообщает «Омск-информ». Работы по крыше и витражам также завершены. Внутренние отделочные работы на первом и втором этажах выполнены на 70%, завершены работы по вывозу строительных отходов и покраске фасада здания. Монтажные работы планируется завершить до конца сентября 2025 года.