Омичам рассказали о степени готовности СКК имени Блинова

В среду, 17 сентября, в Законодательном собрании Омской области прошло заседание комитета по вопросам собственности, на котором был рассмотрен ход ремонтных работ в СКК имени Виктора Блинова. Министр имущественных отношений региона Владимир Ершов доложил о проделанном объеме работ, опираясь на информацию, предоставленную Минспорта Омской области.
По состоянию на 20 августа 2025 года демонтажные работы первого этапа завершены на 100%, сообщает «Омск-информ». Работы по крыше и витражам также завершены. Внутренние отделочные работы на первом и втором этажах выполнены на 70%, завершены работы по вывозу строительных отходов и покраске фасада здания. Монтажные работы планируется завершить до конца сентября 2025 года.
Бюджетные средства Омской области на содержание спортивного комплекса составляют 6,3 млн рублей, а на выплаты сотрудникам учреждения предусмотрено 4,8 млн рублей. После завершения реконструкции дальнейшая судьба спорткомплекса будет решена хоккейным клубом «Авангард» с учетом мнения Минспорта Омской области.