Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Краснодара запланированы полеты в Грузию и Арабские Эмираты

В расписании аэропорта Краснодара появились международные рейсы в Грузию и Арабские Эмираты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Первый международный рейс из Краснодара направится в Турцию 17 сентября в 15:40 мск. Позже запланированы полеты в Армению и Узбекистан.

В расписании воздушной гавани также появились рейсы четырех авиакомпаний по внутренним направлениям — в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск и другие российские города.

Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. На протяжении всего периода ограничений в авиагавани поддерживали высокую степень готовности к возвращению к работе. На первом этапе график рейсов будет ограничен временными рамками с 9:00 до 19:00.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Самолет приземлился на территории аэропорта Краснодара в 10:16 мск.