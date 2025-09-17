Власти Нижнего Новгорода расселят дом на улице Сутырина

Согласно постановлению № 11844, опубликованному на официальном портале городской администрации, речь идет о многоквартирном доме под номером 10А. Все владельцы квартир в этом здании подлежат выселению. Им будет выплачена компенсация, размер которой определят исходя из рыночной стоимости принадлежащих им помещений. Контроль за реализацией постановления возложен на первого заместителя главы администрации города Дениса Скалкина.