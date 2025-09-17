В банках Казахстана появятся советы по соответствию шариату

Сейчас исламские услуги в Казахстане можно оказывать только через отдельный банк. На рынке работают два игрока — Abu Dhabi Commercial Bank и «Заман Банк». Их доля в активах и кредитах банковской системы не превышает 0,5%.
Законопроектом предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в формате «исламских окон» в рамках имеющейся лицензии.
По ее словам, модель «исламских окон» широко применяется в ОАЭ, Малайзии, Пакистане, Бахрейне, Катаре и Индонезии.
Она предполагает создание внутри банка отдельной структуры с собственным учетом, управлением активами и обязательствами, а также выделенным персоналом. За соблюдением норм шариата будет следить специальный совет, который будет утверждать продукты и проводить аудит.
О том, что казахстанским банкам предоставят возможность открывать «исламские окна» в своих отделениях, замглавы АРРФР Олжас Кизатов заявлял еще 27 июня 2024 года. Он отмечал, что инициатива направлена на дальнейшее развитие исламского финансирования в стране.