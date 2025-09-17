Ричмонд
В банках Казахстана появятся советы по соответствию шариату

В Казахстане универсальным банкам хотят разрешить открывать «исламские окна» — специализированные подразделения, где будут предлагаться продукты исламского финансирования. Об этом заявила глава АРРФР Мадина Абылкасымова.

Источник: Курсив

Сейчас исламские услуги в Казахстане можно оказывать только через отдельный банк. На рынке работают два игрока — Abu Dhabi Commercial Bank и «Заман Банк». Их доля в активах и кредитах банковской системы не превышает 0,5%.

Законопроектом предусматривается предоставление универсальным банкам права осуществлять исламские банковские операции в формате «исламских окон» в рамках имеющейся лицензии.

сказала Абылкасымова

По ее словам, модель «исламских окон» широко применяется в ОАЭ, Малайзии, Пакистане, Бахрейне, Катаре и Индонезии.

Она предполагает создание внутри банка отдельной структуры с собственным учетом, управлением активами и обязательствами, а также выделенным персоналом. За соблюдением норм шариата будет следить специальный совет, который будет утверждать продукты и проводить аудит.

О том, что казахстанским банкам предоставят возможность открывать «исламские окна» в своих отделениях, замглавы АРРФР Олжас Кизатов заявлял еще 27 июня 2024 года. Он отмечал, что инициатива направлена на дальнейшее развитие исламского финансирования в стране.