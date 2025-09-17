Ричмонд
УФАС: ситуация с бензином на автозаправках в Нижегородской области стабильна

Ранее нижегородцы жаловались на отсутствие топлива на некоторых автозаправках в регионе.

Источник: Нижегородская правда

Ситуация с бензином на автозаправках в Нижегородской области находится под контролем. Об этом сообщает нижегородское УФАС России, которое ранее провело заседание оперштаба по мониторингу цен и принятия мер в сфере регулирования топливообеспечения.

На заседании участники обсудили ситуацию на рынке автомобильного бензина в регионе. Сейчас ситуация с остатками и ценами на топливо в Нижегородской области стабильна, перебоев в поставках нет.

Топливо марок АИ-92, АИ-95 дизельное топливо в наличии есть.

Напомним, что ранее жители Сокольского муниципального округа пожаловались на отсутствие бензина на заправках в социальных сетях. Однако в минэнерго эту информацию опровергли, заявив, что АЗС, находящиеся на территории этого округа, «осуществляют реализацию топлива в штатном режиме». При этом там уточнили, что на отдельных автозаправках «могут иметь место непродолжительные паузы в реализации тех или иных видов моторного топлива». Их связывают с корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Юрий Станкевич призвал автомобилистов не закупаться бензином и дизелем.