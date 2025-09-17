УФАС: ситуация с бензином на автозаправках в Нижегородской области стабильна

Напомним, что ранее жители Сокольского муниципального округа пожаловались на отсутствие бензина на заправках в социальных сетях. Однако в минэнерго эту информацию опровергли, заявив, что АЗС, находящиеся на территории этого округа, «осуществляют реализацию топлива в штатном режиме». При этом там уточнили, что на отдельных автозаправках «могут иметь место непродолжительные паузы в реализации тех или иных видов моторного топлива». Их связывают с корректировкой в транспортно-логистической системе поставок нефтепродуктов.