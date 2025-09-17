Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 26 сентября из Таганрога в Москву запустят прямой утренний автобус

С 26 сентября Ростовская область запускает первый прямой утренний автобусный рейс из Таганрога в Москву. Об этом сообщают «Автовокзалы Ростовской области».

Новый маршрут «Северные Ворота» будет проходить через пять городов региона: Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты и Миллерово с прибытием на московский автовокзал «Северные Ворота». Для Таганрога это особенно значимо — город впервые получит прямое утреннее автобусное сообщение со столицей. Пассажирам предложат комфортабельные автобусы туристического класса с кондиционерами, телевизорами, зарядными устройствами и мягкими креслами. Отправление из Таганрога запланировано на 05:20 утра, что позволит прибыть в Москву вечером. Обратный рейс будет выезжать из Москвы в 07:30 утра.