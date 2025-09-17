С 26 сентября из Таганрога в Москву запустят прямой утренний автобус

Новый маршрут «Северные Ворота» будет проходить через пять городов региона: Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Шахты и Миллерово с прибытием на московский автовокзал «Северные Ворота». Для Таганрога это особенно значимо — город впервые получит прямое утреннее автобусное сообщение со столицей. Пассажирам предложат комфортабельные автобусы туристического класса с кондиционерами, телевизорами, зарядными устройствами и мягкими креслами. Отправление из Таганрога запланировано на 05:20 утра, что позволит прибыть в Москву вечером. Обратный рейс будет выезжать из Москвы в 07:30 утра.