Стало известно, где в Нижегородской области могут построить АЭС

«Лишь только после этого “Росатом” возьмет в работу (строительство АЭС — Прим. ред.). И начнется инвестиционный цикл проектирования и строительства атомной станции. Он длится не менее 10 лет. То есть ввод станции будет не ранее 2038−2040 года», — цитирует информагентство «НТА-Приволжье» замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максима Братыгина.
Сейчас в качестве районов возможного расположения АЭС рассматривается территория недалеко от рабочего поселка Красные Баки, участок Горьковского водохранилища в Сокольском округе и локация вблизи города Выкса. Последний вариант замминистра назвал как наилучший с точки зрения экономической эффективности.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на территории Нижегородской области и Республики Башкортостан могут разместить атомные электростанции. Такое заявление сделал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, выступая на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».