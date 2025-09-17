Стало известно, где в Нижегородской области могут построить АЭС

«Лишь только после этого “Росатом” возьмет в работу (строительство АЭС — Прим. ред.). И начнется инвестиционный цикл проектирования и строительства атомной станции. Он длится не менее 10 лет. То есть ввод станции будет не ранее 2038−2040 года», — цитирует информагентство «НТА-Приволжье» замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максима Братыгина.