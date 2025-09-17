Из Краснодара вылетел первый международный рейс в Стамбул

Самолет SSJ100−9 авиакомпании «Азимут» вылетел в 15:40 мск. Приземлиться на территории Стамбула он должен в 18:10 мск. Регистрация на рейс завершилась за 40 минут до вылета.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что авиакомпания «Азимут» выполнила первый международный рейс в Краснодар после возобновления работы аэропорта. Самолет прибыл из Стамбула, на его борту находились 37 пассажиров.
Аэропорт Краснодара возобновил деятельность сегодня, 17 сентября, после трехлетнего перерыва. Первым в 10:03 мск приземлился рейс из Москвы.