В Крыму проверили качество собранного урожая винограда — результаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов», говорится в сообщении.

«Это подтверждает высокое качество и безопасность крымского винограда», — заявил директор Азово-Черноморского филиала центра оценки безопасности и качества продукции АПК Андрей Рюмшин.

По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

«Это подчеркивает растущее внимание к развитию этой отрасли и обеспечению качества продукции», — добавили в центре оценки безопасности и качества продукции АПК.

В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15−18%, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.

