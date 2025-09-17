В Крыму проверили качество собранного урожая винограда — результаты

В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевых продуктов», говорится в сообщении.
«Это подтверждает высокое качество и безопасность крымского винограда», — заявил директор Азово-Черноморского филиала центра оценки безопасности и качества продукции АПК Андрей Рюмшин.
По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
«Это подчеркивает растущее внимание к развитию этой отрасли и обеспечению качества продукции», — добавили в центре оценки безопасности и качества продукции АПК.
В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15−18%, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.