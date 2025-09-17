В Крыму проверили качество собранного урожая винограда — результаты

По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.