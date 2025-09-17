На Кубани привели в нормативное состояние четыре моста

По информации министерства, старый мост в Усть-Лабинском районе был построен в 1969 году и с тех пор его капитально не ремонтировали. Аварийное сооружение ввели в эксплуатацию в августе этого года. Он связывает станицу Ладожскую с 13 населенными пунктами за рекой Кубань. Раньше приходилось объезжать 63 км через Усть-Лабинск и Тбилисскую.