«Это было непростое решение»: глава ОП Волгограда объяснил повышение тарифов на проезд

— Непросто принималось это решение, было изучено много документов. Мы все понимаем, что это — дополнительная нагрузка на наших граждан. Но, к сожалению, экономика диктует свое. Деваться некуда — в связи с ростом цен пришлось поднимать тарифы. В то же время активное субсидирование общественного транспорта продолжается, сейчас дотируется около 60% поездок. Да, это будет 40 рублей наличными, но 32 рубля — по карте «Волна». Также сохраняется возможность проехать по более низким ценам для социальных групп — школьников, студентов. Нужно смотреть специальные тарифы, оптимальные маршруты, тогда стоимость поездки будет более приемлемой, — заявил председатель ОП.