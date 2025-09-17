Новый сухогруз спустили на воду в Нижнем Новгороде

На нижегородском заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта RSD59. Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе предприятия.
Судно, спроектированное Волго-Каспийским конструкторским бюро ОСК, относится к классу «Волго-Дон макс». Оно оборудовано двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Сухогруз способен перевозить широкий спектр грузов, включая генеральные и навалочные грузы, металлолом, уголь, а также крупногабаритные и опасные грузы.
Отличительными особенностями судов этого проекта являются повышенная экономичность, экологичность и универсальность. Они могут работать как в морских, так и во внутренних водах. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, а дедвейт в режиме «река/море» — 5128/7535 тонн.
