Новый сухогруз спустили на воду в Нижнем Новгороде

Отличительными особенностями судов этого проекта являются повышенная экономичность, экологичность и универсальность. Они могут работать как в морских, так и во внутренних водах. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, а дедвейт в режиме «река/море» — 5128/7535 тонн.