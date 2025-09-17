Ричмонд
Новый сухогруз спустили на воду в Нижнем Новгороде

Судно проекта RSD59 предназначено для перевозки различных грузов по реке и морю.

Источник: «Красное Сормово»

На нижегородском заводе «Красное Сормово» состоялась торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта RSD59. Об этом nn.aif.ru сообщили в пресс-службе предприятия.

Судно, спроектированное Волго-Каспийским конструкторским бюро ОСК, относится к классу «Волго-Дон макс». Оно оборудовано двумя грузовыми трюмами и двумя полноповоротными ВРК. Сухогруз способен перевозить широкий спектр грузов, включая генеральные и навалочные грузы, металлолом, уголь, а также крупногабаритные и опасные грузы.

Отличительными особенностями судов этого проекта являются повышенная экономичность, экологичность и универсальность. Они могут работать как в морских, так и во внутренних водах. Длина судна составляет 140,88 м, ширина — 16,98 м, а дедвейт в режиме «река/море» — 5128/7535 тонн.

Ранее сообщалось, что на старейшем пароходе Нижнего Новгорода завершились съемки фильма.