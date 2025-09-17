Владимирская область предложила Беларуси новые проекты в промкооперации

17 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Владимирская область предложила Беларуси новые проекты в промышленной кооперации. Об этом по итогам заседания в Несвиже рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области Российской Федерации сообщил журналистам губернатор российского региона Александр Авдеев, передает корреспондент БЕЛТА.
Промкооперация, строительство, туризм. Чеботарь о приоритетах сотрудничества с Владимирской областью.
Ежегодная встреча, предусмотренная соглашением о сотрудничестве, состоялась в Несвижском замке. Стороны обсудили выполнение ранее достигнутых договоренностей и определили перспективные направления.
«С коллегами из Беларуси у нас постоянные контакты. Организуются деловые миссии, биржи кооперационных связей, которые позволяют находить новых партнеров, развивать сложившиеся цепочки для содействия экспорту, импорту, обмену технологиями. Рабочая группа как раз подвела итоги прошлого нашего протокола, наметили ряд совместных проектов. Растет и импорт, и экспорт. Значит, то, что мы наметили раньше, воплощается. Поставляется техника из Беларуси — продукция “Амкодор”, МАЗ, МТЗ, двигатели на наши заводы», — отметил губернатор.
Отдельно он обратил внимание на взаимодействие в сфере строительства. «Сдается школа в Суздале, строятся очистные сооружения, физкультурно-оздоровительные комплексы. Планов очень много по строительству на территории области. Есть взаимодействие и в сфере высоких технологий», — рассказал Александр Авдеев.
Так, поступило предложение о создании Национального лазерного центра Республики Беларусь в сотрудничестве с владимирским ООО «ТермоЛазер». «Важно, чтобы он быстрее заработал. Наш центр загружен на полтора года вперед», — добавил губернатор.
Обсуждалась и инициатива по поставкам продукции ООО «Вольгинский завод литьевых пластмасс» и ООО «ИнПро» для предприятий Беларуси. Речь идет об упаковке, которая может быть подвергнута вторичной переработке.
Также Александр Авдеев отметил проект Муромского стрелочного завода по производству стрелочной продукции для скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей, который интересно реализовать в сотрудничестве с белорусским предприятием ООО «Гидропресс» и казахскими партнерами. «Важно дать импульс проекту. Впереди большая работа», — рассказал губернатор.
«Мы для себя открываем новых партнеров и новые возможности по сотрудничеству с белорусской стороной, финансированию по приобретению машин, техники, узлов, агрегатов, продукции», — отметил губернатор.
По итогам заседания подписано соглашение о сотрудничестве между Несвижским районом и Суздалем, а также протокол заседания рабочей группы.
Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым посещает Беларусь 17−19 сентября. На заседании предметно рассмотрены резервы расширения торгово-экономического сотрудничества, создание новых кооперационных связей в промышленности, АПК, строительстве, имеющийся потенциал в сфере туризма. -0-
Фото Рамиля Насибулина.