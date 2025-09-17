Владимирская область предложила Беларуси новые проекты в промкооперации

«С коллегами из Беларуси у нас постоянные контакты. Организуются деловые миссии, биржи кооперационных связей, которые позволяют находить новых партнеров, развивать сложившиеся цепочки для содействия экспорту, импорту, обмену технологиями. Рабочая группа как раз подвела итоги прошлого нашего протокола, наметили ряд совместных проектов. Растет и импорт, и экспорт. Значит, то, что мы наметили раньше, воплощается. Поставляется техника из Беларуси — продукция “Амкодор”, МАЗ, МТЗ, двигатели на наши заводы», — отметил губернатор.