Абраменко: торговля Беларуси и Владимирской области набирает обороты

17 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Взаимная торговля Беларуси и Владимирской области набирает обороты, сообщила на заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области Российской Федерации заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.
Промкооперация, строительство, туризм. Чеботарь о приоритетах сотрудничества с Владимирской областью Владимирская область предложила Беларуси новые проекты в промкооперации.
Товарооборот в 2024 году увеличился на 18%, экспорт белорусских товаров прирос более чем на четверть. По итогам семи месяцев 2025 года он увеличился на 4% к уровню января — июля предыдущего года.
Товарная структура взаимной торговли отражает взаимодополняемость экономик. Задачи на перспективу — дальнейшее наращивание взаимных поставок, диверсификация товарной номенклатуры.
На заседании обсуждались возможности кооперации, сотрудничество между регионами как фундамент торгово-экономических, инвестиционных и социально-культурных отношений, расширение взаимодействия Республики Беларусь и Владимирской области в сфере промышленности, строительства, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса (поставки техники, запасных частей и комплектующих, стройматериалов).
Владимирская область предложила создать национальный лазерный центр Республики Беларусь в сотрудничестве с ООО «ТермоЛазер». Также рассмотрена возможность организации прямого сотрудничества между ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК») и НПАО «ДеХес» (Владимирская область) в сфере поставок лизин сульфата.
По итогам подписан протокол заседания рабочей группы. -0-
Фото Рамиля Насибулина.