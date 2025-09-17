Ричмонд
Абраменко: торговля Беларуси и Владимирской области набирает обороты

Товарооборот в 2024 году увеличился на 18%, экспорт белорусских товаров прирос более чем на четверть. По итогам семи месяцев 2025 года он увеличился на 4% к уровню января — июля предыдущего года.

17 сентября, Несвиж /Корр. БЕЛТА/. Взаимная торговля Беларуси и Владимирской области набирает обороты, сообщила на заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области Российской Федерации заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

Товарная структура взаимной торговли отражает взаимодополняемость экономик. Задачи на перспективу — дальнейшее наращивание взаимных поставок, диверсификация товарной номенклатуры.

На заседании обсуждались возможности кооперации, сотрудничество между регионами как фундамент торгово-экономических, инвестиционных и социально-культурных отношений, расширение взаимодействия Республики Беларусь и Владимирской области в сфере промышленности, строительства, лесного хозяйства, агропромышленного комплекса (поставки техники, запасных частей и комплектующих, стройматериалов).

Владимирская область предложила создать национальный лазерный центр Республики Беларусь в сотрудничестве с ООО «ТермоЛазер». Также рассмотрена возможность организации прямого сотрудничества между ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК») и НПАО «ДеХес» (Владимирская область) в сфере поставок лизин сульфата.

По итогам подписан протокол заседания рабочей группы. -0-

Фото Рамиля Насибулина.