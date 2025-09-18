Ричмонд
Губернатор Беспрозванных предупредил о задержках с поставками бензина Аи-92 в Калининградской области

Глава региона подчеркнул, что ситуация на контроле.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области возможны перебои с бензином марки Аи-92 у некоторых поставщиков. Однако власти контролируют ситуацию, заявил в среду, 17 сентября, губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что «сейчас топливный рынок в стране испытывает давление, в том числе и в регионе».

Знаю, что есть опасения у калининградцев. Провели встречу со всеми участниками рынка. Необходимого для региона объёма всех видов топлива достаточно. Ситуация находится под контролем. В течение недели возможны задержки с поставками 92-го бензина у некоторых поставщиков, но и этот вопрос мы сейчас решаем. У крупных компаний есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа. Для калининградцев на АЗС «Лукойл» сохраняются льготы на дизель и газ.

сказал Алексей Беспрозванных

Региональную акцию «Янтарная выгода» отменили для поддержания работы АЗС, сообщили в правительстве Калининградской области.