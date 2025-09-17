ВТБ предложил создать в России биржу данных по примеру Китая

«Развитие ИИ-агентов со временем поставит перед банками две инфраструктурные проблемы. Первая — как управлять сотнями агентов, при помощи какой платформы? — задал вопрос топ-менеджер. — А вторая — как же соревноваться банкам между собой, если сет данных примерно одинаковый? И для того, чтобы обновлять сеты данных и улучшать работу моделей, нужно научиться обмениваться данными не только внутри финансового сектора, но и кросс-индустриально».