ВТБ предложил создать в России биржу данных по примеру Китая

Развитие искусственного интеллекта и повсеместное внедрение ИИ-агентов потребуют организации упорядоченного обмена информацией между участниками рынка из различных секторов экономики. Решить эту задачу позволит создание общеиндустриальной биржи данных, которая обеспечит возможность обогащения данных разных типов. Такую точку зрения высказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик, выступая на международном форуме Kazan Digital Week — 2025.
«Развитие ИИ-агентов со временем поставит перед банками две инфраструктурные проблемы. Первая — как управлять сотнями агентов, при помощи какой платформы? — задал вопрос топ-менеджер. — А вторая — как же соревноваться банкам между собой, если сет данных примерно одинаковый? И для того, чтобы обновлять сеты данных и улучшать работу моделей, нужно научиться обмениваться данными не только внутри финансового сектора, но и кросс-индустриально».
Вадим Кулик подчеркнул, что создание такой биржи значительно повысит качество работы ИИ-советников и других интеллектуальных систем. В качестве успешного примера он привел опыт Китая, где за четыре года была создана новая индустрия обмена данными.
Китайские биржи данных предлагают разнообразные наборы информации, а специальные технологии обеспечивают безопасный обмен без нарушения законодательства о защите данных.
В качестве первого шага рассматривается запуск экспериментально-правового режима, который, по словам Кулика, первоначально не будет касаться персональных данных, но затронет все остальные их типы.