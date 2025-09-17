Сбербанк снизил ставки по накопительным счетам: какие варианты остались у вкладчиков

Другие надбавки сохраняются без изменений: за покупки на сумму от 30 до 50 тысяч рублей в месяц предусмотрена прибавка в 1 п.п. (ранее — 2 п.п.), за ежемесячные покупки от пяти тысяч рублей в магазинах-партнерах банка — 1 п.п., а за оформление подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+» также начисляется 1 п.п. Таким образом, начиная с четвертого месяца, максимальная совокупная ставка может достигать 13,5% годовых. Начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток средств на счете и выплачивается раз в месяц.