В Енисейском округе Красноярского края отремонтировали участки двух дорог

Капитальный ремонт участков двух автомобильных дорог завершили в Енисейском муниципальном округе Красноярского края. Работы выполнены в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Первый объект — участок трассы Красноярск — Енисейск (с 285-го по 292-й километр), представляющий собой обход города Лесосибирска. Там специалисты уложили новое асфальтобетонное покрытие, отремонтировали 47 примыканий, укрепили обочины и полностью восстановили шесть автобусных остановок, установив новые павильоны.
Второй объект — дорога Енисейск — Горская на участке с 0-го по 4-й километр. Дорожники устранили просадки грунта, уложили новый асфальт, отремонтировали водопропускную трубу и расчистили кюветы. Общая протяженность двух участков — 9,2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.