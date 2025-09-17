ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила базовую ставку

В заявлении FOMC отмечается, что решение было принято в свете замедления темпов экономического роста в первой половине года и ослабления рынка труда. Несмотря на то, что инфляция остается «несколько повышенной», Комитет указал на изменение баланса рисков. Регулятор подчеркнул, что «риски снижения занятости возросли», что и стало ключевым фактором для смягчения политики, направленной на поддержку экономики и рынка труда.