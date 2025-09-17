ФРС США впервые с декабря 2024 года понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США 17 сентября 2025 года впервые с декабря 2024 года приняла решение о снижении базовой процентной ставки. Комитет по открытым рынкам (FOMC) понизил целевой диапазон ставки на 25 базисных пунктов — до 4,00−4,25% годовых. Этот шаг знаменует собой важный поворот в денежно-кредитной политике американского регулятора на фоне растущих опасений по поводу состояния экономики.
В заявлении FOMC отмечается, что решение было принято в свете замедления темпов экономического роста в первой половине года и ослабления рынка труда. Несмотря на то, что инфляция остается «несколько повышенной», Комитет указал на изменение баланса рисков. Регулятор подчеркнул, что «риски снижения занятости возросли», что и стало ключевым фактором для смягчения политики, направленной на поддержку экономики и рынка труда.
Решение не было единогласным. Один из членов комитета, Стивен Миран, проголосовал против, выступив за более агрессивное снижение ставки сразу на 50 базисных пунктов. Это свидетельствует о наличии внутри ФРС дискуссии о необходимой скорости смягчения политики в текущих условиях.
При этом ФРС не дала четких сигналов о дальнейших шагах, заявив, что будет «тщательно оценивать поступающие данные, меняющийся прогноз и баланс рисков» при рассмотрении будущих корректировок. Регулятор также подтвердил, что продолжит сокращать свой баланс, продавая казначейские и ипотечные ценные бумаги.
