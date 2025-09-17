Хрупкий нефтяной баланс: мировой рынок «черного золота» развернулся в сторону снижения цен

Вектор формирования цен на мировом рынке нефти, по-видимому, окончательно развернулся в сторону их снижения. В начале сентября в ходе онлайн-конференции министры нефти восьми стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Ирака, Казахстана и Алжира) договорились увеличить добычу на 137 тыс. баррелей в сутки.
На первый взгляд рост незначительный, так как эти страны уже производят более 32 млн «бочек» в день. Однако речь идет о том, что ведущая в ОПЕК+ «восьмерка» ранее — в 2022—2023 годах — провела серию добровольных дополнительных сокращений добычи, которые в основном должны были сохраниться до конца будущего 2026 года.
Напомним основные вехи глобальных сокращений.
Самое масштабное было проведено в рамках всей ОПЕК+ в июне 2020 пандемийного года — минус 9,7 млн баррелей в сутки. Затем добыча постепенно увеличивалась. К 1 октября 2022-го она должна была вернуться к допандемийным показателям. Но котировки вновь пошли вниз. В ответ нефтяной альянс 5 октября снизил обязательные квоты на 2 млн б/с. Это ограничение действует до сих пор.
Но падение цен продолжилось.
В феврале 2023 года состоялась примечательная дискуссия Президента России Владимира Путина с первым замминистра энергетики Павлом Сорокиным. Спорили о необходимости новых сокращений добычи, которые могли помимо положительного эффекта привести к потере нашей доли глобального рынка. Но в марте вице-премьер Александр Новак все же рискнул объявить о добровольном сокращении добычи на 500 тыс. б/с. В апреле эту инициативу поддержали еще семь участников ОПЕК+. Так сложилась вышеназванная «восьмерка» добровольцев, которые решились снизить добычу на 1,65 млн б/с. Договоренность неоднократно продлевалась и должна была действовать до конца 2026 года.
Но и этого шага оказалось недостаточно. В июне 2023-го на конференции ОПЕК+ еще раз уменьшили более чем на 400 тыс. б/с обязательные квоты для большинства участников организации. А Эр-Рияд взял на себя очередное добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с. В августе Александр Новак заявил о снижении экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с. В конечном итоге вся «восьмерка» 30 ноября оформила снижение производства нефти на 2,2 млн «бочек» в день, в которые были включены саудовский миллион и российские полмиллиона.
Добровольное соглашение было рассчитано вначале на I квартал 2024 года, но затем неоднократно продлевалось. В декабре прошлого года «восьмерка» решила остановить процесс добровольных ограничений добычи и постепенно вернуть на рынок утраченные 2,2 млн б/с. Процесс растянули до 1 сентября 2026 года, прибавляя по 138 тыс. баррелей начиная с апреля этого года.
Но неожиданно для большинства аналитиков рынка на онлайн-встрече 3 апреля «добровольцы» скинулись на 411 тыс. б/с начиная с мая. И тянули эту цифру до июля включительно. В августе и сентябре увеличение добычи составило 548 тыс. и 547 тыс. б/с соответственно.
В результате к октябрю уже этого года на рынок должны официально вернуться последние по времени принятия ограничения добычи в 2,2 млн б/с. Правда, физически этот процесс может затянуться еще на два-три месяца, так как большинство добровольцев, включая Россию и Казахстан, превышали свои же обязательства и поэтому, согласно графику компенсации сверхдобычи от 16 апреля, продолжают сдерживать разрешенные объемы.
2,2 млн «бочек» в сутки — это более 2% глобального предложения. В результате профицит баланса спроса и предложения неуклонно вырастет. Что неизбежно приведет к устойчивому снижению цен. Странное решение «восьмерки», напоминающее пиление сука, на котором сидит весь нефтяной альянс.
Поэтому в августе, после предыдущих переговоров «восьмерки», большинство прогнозистов полагало, что в обозримом будущем сокращения в 1,65 млн б/с трогать не будут. Навес предложения над спросом и так существенно увеличился.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным в его последнем ежемесячном отчете 11 сентября, мировое предложение в августе выросло до рекордных 106,9 млн б/с, в целом по итогам года оно должно вырасти на 2,7 млн б/с. При этом в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+: США, Канады, Аргентины и Гайаны, а также Бразилии, подключившейся к альянсу с 1 января 2024 года, но не взявшей на себя ограничительные обязательства.
Тогда как спрос остается на уровне немногим более 105 млн б/с, нефтяной профицит, получается, близко подошел к критической отметке в 2 млн б/с. Правда, секретариат ОПЕК 11 сентября обнародовал более умеренные данные, согласно которым превышение предложения над спросом не превышает 1 млн «бочек». Но все равно эксперимент с возвращением на рынок ранее сокращенных объемов добычи стоило притормозить.
Но нет. 7 сентября «восьмерка» распечатала ограничения добычи в таком месячном темпе, что 1,65 млн б/с вернутся на рынок к 1 июля 2026 года. Общий объем возврата тогда составит 3,85 млн баррелей в сутки — почти 4% от сегодняшнего уровня мирового предложения нефти. При этом согласно относительно оптимистическим прогнозам ОПЕК, рост спроса в этом году составит всего 1,29 млн б/с. Примерно такая же цифра ожидается и в 2026 году. МЭА намного скромнее в прогнозах — немногим более 700 тыс.
Суицидальные планы восьми ключевых участников ОПЕК+ немедленно привлекли внимание ведущих аналитиков и игроков нефтяного рынка. Так, 8−11 сентября в Сингапуре прошло 40-е по счету заседание APPEC (Азиатско-Тихоокеанская нефтяная конференция). Участники — крупнейшие нефтяные трейдеры и транснациональные энергетические компании. Традиционно обсуждались цены. Но если ранее рассматривали альтернативные сценарии, включая возможности роста котировок, то сейчас — только динамику их спада. В частности, прогнозы американского инвестбанка Citigroup, в которых цены на эталонный сорт Brent в трехмесячной перспективе определяются в $65 за баррель, а в шестимесячной — в $60.
Пессимизма участникам заседания APPEC добавил рекордный рост стратегических и коммерческих нефтяных запасов в Китае в последние три месяца. Ряд спикеров утверждал, что на этом Китай остановится и сократит импорт сырой нефти, чтобы сыграть на понижение котировок в коридор $50−60 за баррель. Впрочем, представитель ведущего мирового трейдера немного успокоил аудиторию, предположив, что Поднебесная продолжит пополнять свои нефтяные резервы и в следующие три месяца.
Пока Brent колеблется вокруг отметки $68 за баррель. И многие российские прогнозисты надеются на сохранение до конца этого года ценового коридора в $65−70 за баррель. Но в будущем году неизбежно снижение минимум до $60 за «бочку».
Такая перспектива явно невыгодна всем производителям нефти. Но особенно России. По расчетам МЭА, доходы российского нефтеэкспорта в августе снизились на 6,4% ($0,92 млрд) до $13,51 млрд (минус 8,5% по сравнению с 2024 годом). Это результат падения среднемесячной цены к июльским показателям. Было: $60 за баррель, стало — $56. Падение нефтецен уже привело к росту дефицита федерального бюджета — с плановых 0,5% ВВП до 1,9%.
Но сейчас не до уровня цен. Обострилась схватка за доли рынка. Саудовская Аравия к августу уже полностью вытеснила с китайского рынка американскую и канадскую нефть. Российские объемы не пострадали.
Вниз нефтяные котировки давят прежде всего глобальные факторы в виде геоэкономической неопределенности, подпитываемой американскими тарифными войнами, а также победным ходом электромобилей. Поэтому доля рынка и оказывается важнее цены.
Впрочем, в противоположном направлении продолжает играть в парадоксальном смысле геополитическая напряженность. Наибольшую роль играет давление Трампа на ЕС, G7 и НАТО с целью полностью отказаться от российской нефти и ввести ввозные пошлины против Индии в 50%, а Китая — 100%. Если он этого добьется, то с глобального рынка уйдет до 5% предложения. И рост добычи в других странах не сможет полностью компенсировать недостачу. И цены вновь пойдут вверх.