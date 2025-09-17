Хрупкий нефтяной баланс: мировой рынок «черного золота» развернулся в сторону снижения цен

Но и этого шага оказалось недостаточно. В июне 2023-го на конференции ОПЕК+ еще раз уменьшили более чем на 400 тыс. б/с обязательные квоты для большинства участников организации. А Эр-Рияд взял на себя очередное добровольное ограничение добычи на 1 млн б/с. В августе Александр Новак заявил о снижении экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с. В конечном итоге вся «восьмерка» 30 ноября оформила снижение производства нефти на 2,2 млн «бочек» в день, в которые были включены саудовский миллион и российские полмиллиона.