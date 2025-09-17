Ричмонд
Глава Минпромторга ожидает появления новых российских автомобилей

Российские дороги в скором времени пополнятся новыми моделями автомобилей с высокой степенью локализации производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF 2025.

Источник: Life.ru

Глава ведомства сообщил, что лично ожидает появления новых отечественных разработок, в частности отметив работу специалистов «Камаза» над проектом «Атом». Алиханов подчеркнул, что недавно имел возможность протестировать данный автомобиль. По его словам, развитие собственного автомобилестроения с глубокой локализацией компонентов остаётся приоритетным направлением для отрасли.

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев активно ищет пути поддержки для «АвтоВАЗа». Крупнейший производитель легковых автомобилей сейчас столкнулся с серьёзным снижением загрузки мощностей.

