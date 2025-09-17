Депутат Аксаков рассказал, как распорядился зарплатой в цифровых рублях

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков, получивший в России зарплату в цифровых рублях, рассказал в интервью RT, что первыми платежами в электронной валюте стали взносы в благотворительные фонда и оплата заказа в кафе.
«Деньги перечислили, и я решил их на практике попробовать, как они могут быть использованы. Первые взносы перевёл в два благотворительных фонда для поддержки детей. После сходил в детское кафе, которое принимает цифровые рубли в качестве эксперимента», — отметил он.
По словам парламентария, для оплаты услуг цифровыми рублями он использовал QR-код.
Аксаков сообщил, что заранее проинформировал, что хочет получать зарплату в цифровых рублях, а сам счет в этой валюте был заранее открыт в Центральном банке.
«Зарплату начислили по моей инициативе: я хотел убедиться, что система, законодательную базу для которой мы создавали, работает как надо», — пояснил депутат в интервью KP.RU.
По словам Аксакова, часть зарплаты он намерен оставить на кошельке на платформе Банка России, основную сумму переведет в безналичные рубли на банковском счете, чтобы совершать платежи привычным способом.
Ранее в Минфине РФ сообщили, что Казначейство России осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, получателем которой стал госслужащий.
С 1 января 2026 года Казначейство и ЦБ планируют обеспечить возможность операций со счетом цифрового рубля. С его помощью можно будет перечислять деньги в бюджетную систему РФ и производить различные выплаты за счёт федерального бюджета.