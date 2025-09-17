Цена на золото впервые в истории поднялась выше $3740 за тройскую унцию

Биржевые котировки на золото выросли до исторического рекорда, преодолев отметку в $3 700 за тройскую унцию, после того как Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку.
Новое снижение ставки на 0,25 процентного пункта привело к тому, что золото на спотовом рынке подорожало примерно на 0,4−0,5%, достигнув уровня около $3 700 за унцию — максимум за всю историю торгов.
По оценкам аналитиков, решение ФРС обусловлено ослаблением на рынке труда и сбалансированным риском: инфляция остаётся выше целевых значений, но экономические данные показывают признаки замедления. Низкая ставка делает держание золота — актива без дохода по проценту — более привлекательным; также растёт спрос на безопасные активы на фоне неопределённости.
Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова заявила, что россиянам не рекомендуется покупать золото на пике его цены, который был зафиксирован 1 сентября. Кузнецова советует выделять 10−20% инвестиционного портфеля на золото в зависимости от склонности к риску.