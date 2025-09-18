Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 18 сентября

В Национальном банке скорректировали валютные курсы на 18 сентября, четверг. В итоге курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля стал ниже.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 18 сентября, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0419 белорусского рубля, 1 евро — 3,6033 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6466 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в среду, 17 сентября, курс доллара и курс евро стали выше, а курс российского рубля уменьшился. Заметнее при этом в сторону увеличения 18 сентября изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0059 белрубля, курс евро подрос на 0,0166 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0002 белрубля.
