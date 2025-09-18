Госдума разрешит мотоциклам ездить по выделенным полосам для транспорта инвалидов

Депутаты Госдумы подготовили межфракционный законопроект, который предлагает разрешить движение по выделенной полосе для мотоциклов, мопедов и транспорта, перевозящего инвалидов. Документ, разработанный главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым, уже находится в распоряжении РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 12.17 КоАП РФ» говорится, что выделенная полоса предназначена для городского транспорта и экстренных служб. Сейчас по ней разрешено движение такси с лицензией, автобусам с детьми и велосипедистам (при условии расположения полосы справа), но мотоциклы и мопеды по ней ездить не могут.
Авторы законопроекта отмечают, что выделенные полосы менее загружены и имеют ширину до четырех метров. Мотоциклы и мопеды, занимая небольшую часть транспортного потока, вынуждены маневрировать в плотном трафике, что увеличивает риск аварий. Предоставление им права движения по выделенной полосе позволит безопасно объезжать пробки и снизит количество ДТП.
Кроме того, законопроект предлагает разрешить движение по выделенным полосам транспорту, перевозящему инвалидов и детей-инвалидов. По мнению депутатов, длительное ожидание в пробках негативно влияет на здоровье пассажиров с ограниченными возможностями.
