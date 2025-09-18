Госдума разрешит мотоциклам ездить по выделенным полосам для транспорта инвалидов

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 12.17 КоАП РФ» говорится, что выделенная полоса предназначена для городского транспорта и экстренных служб. Сейчас по ней разрешено движение такси с лицензией, автобусам с детьми и велосипедистам (при условии расположения полосы справа), но мотоциклы и мопеды по ней ездить не могут.