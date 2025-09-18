Федеральный центр вновь выделил Омской области несколько десятков миллионов

Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко представил масштабный план развития региона. Финансирование на реализацию проектов поступает в том числе и из федерального бюджета, что говорит о доверии центра инициативам регионального правительства. Подробности в материале сайта omsk.aif.ru.