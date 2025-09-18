Федеральный центр вновь выделил Омской области несколько десятков миллионов

Порядка 40 млн рублей из федерального бюджета поступит в Омскую область и будет направлено на развитие экспорта малого и среднего бизнеса.
Деньги направят на развитие Регионального центра поддержки экспорта и системную работу по продвижению продукции омских предприятий на международные рынки.
Как отметили в правительстве Омской области, по объёму федеральной поддержки этих целей наш регион вошёл в десятку.
В 2024 году при поддержке Центра экспорта 109 компаний Омской области заключили 300 контрактов, 31 предприятие впервые вышло на внешние рынки. География поставок охватила 40 стран, объём поддержанного экспорта превысил 50 миллионов долларов.
С начала этого года Центр оказал поддержку 67 омским компаниям на поставку продукции в 12 стран.
В начале сентября Омская область получила 55 млн рублей на создание Молодежного кадрового центра.