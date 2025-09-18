В России впервые выплатили зарплату цифровым рублем: в ЦБ раскрыли, кто стал получателем

Казначейство России впервые выплатило заработную плату в цифровых рублях. Важной новостью поделились в Минфине.
Получателем выплаты оказалось лицо, замещающее государственную должность. Эксперимент по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс проходит при участии Минфина РФ и Банка России. При этом, в ведомстве отметили, что перечисление зарплаты в цифровых рублях будет осуществляться только при согласии получателей.
Кроме того, в ведомстве добавили, что уже с 1 января следующего, 2026 года, физические лица и организации при желании смогут открывать и пользоваться счетами в цифровых рублях. С их помощью можно будет перечислять средства в бюджеты всех уровней и осуществлять различные выплаты за счет федерального бюджета.
Летом этого года Государственная дума утвердила закон о поэтапном внедрении цифрового рубля в оборот в России. Согласно документу запуск цифрового рубля был запланирован на 1 сентября этого года, при этом банки обязываются использовать QR-коды для осуществления операций с цифровым рублём.
Ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова объяснила, что цифровой рубль — это новая форма российских денег. Главное отличие в том, что цифровые рубли будут храниться не в банке, а в специальном кошельке на платформе Центробанка. Перевести их в наличные или на обычный счет можно будет без каких-либо комиссий.
Сотрудница ЦБ также подчеркнула, что никаких условий для хождения цифрового рубля не будет — он будет полноценной частью российской валюты и будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. При этом все формы будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. И что важно — выбор, чем пользоваться, остается за человеком.
А Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя Банка России, заявила, что внедрение цифрового рубля будет происходить несколько лет. Но уже понятно, что «новое агрегатное состояние» национальной валюты предоставит новые возможности для человека и бизнеса.
