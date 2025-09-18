В России впервые выплатили зарплату цифровым рублем: в ЦБ раскрыли, кто стал получателем

Сотрудница ЦБ также подчеркнула, что никаких условий для хождения цифрового рубля не будет — он будет полноценной частью российской валюты и будет ходить наравне с наличными и безналичными рублями. При этом все формы будут абсолютно равноценными: как сейчас 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. И что важно — выбор, чем пользоваться, остается за человеком.