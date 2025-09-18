«Норникель» назначил новых топ-менеджеров

Как писал «Ъ-Сибирь», «Норникель» в первом полугодии 2025 года сократил объем производства никеля на 4% к тому же периоду годом ранее. Компания выпустила 87 тыс. тонн этого металла. Также год к году сократилось производство меди до 213 тыс. тонн (-2%), палладия до 1,4 млн унций (-5%) и платины до 335 тыс. унций (-6%). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка ПАО «ГМК “Норникель”» составила 905,5 млрд руб., чистая прибыль — 122,9 млрд руб.