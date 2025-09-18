Ричмонд
Россия в июле продала Казахстану золота на рекордную сумму

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россия в июле этого года экспортировала в Казахстан золота на рекордные с апреля прошлого года 76,95 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику соседней республики.

Источник: © РИА Новости

Экспорт желтого металла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в июле сразу в 1,72 раза. В середине лета Казахстан импортировал его только из России. Более весомый показатель был зафиксирован только в апреле 2024 года — 83 миллиона долларов.

При этом российские поставки серебра в годовом выражении показали отрицательную динамику — они просели почти на 20%, до 15,3 тысячи долларов.

Россия входит в тройку крупнейших экспортеров серебра в Казахстан — в июле она обеспечила 17% потребностей страны в импортном металле. На первом месте оказались Италия (43%) и Испания (30%).