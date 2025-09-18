В Чечне неожиданно сняли на видео кортеж с джипом с инициалами Кадырова

Колонна из полусотни автомобилей премиум-класса во главе с внедорожником, украшенным инициалами руководителя Чечни Рамзана Кадырова (КРА), была запечатлена на видео. Данный ролик разместил в своем телеграм-канале российский военный обозреватель Алексей Живов.
На записи можно рассмотреть автомобили Mercedes-Benz G-класса, многочисленные Rolls-Royce и четыре спортивных Lamborghini. Движение кортежа обеспечивали дорогостоящие машины дорожно-патрульной службы, включая Mercedes-AMG GLE 53.
Возглавлял процессию Mercedes-Benz G-класса с номерными знаками «КРА» — инициалами Кадырова Рамзана Ахматовича.
Живов акцентировал внимание, что это была «рядовая чеченская свадьба».
Испытываешь гордость, наблюдая, как люди умеют достойно зарабатывать и жить с размахом. В конце концов, свадьба бывает раз в жизни. Не стоит экономить на таком событии, отметил блогер.
Ранее 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров появился на публике с часами стоимостью более 496 тысяч долларов (41 миллион рублей). Фотографию с Адамом, на руке которого был заметен дорогой аксессуар, опубликовала его сестра Табарик.
Читайте также: Неожиданно раскрыты детали работы охраны одного из российских политиков.
Больше новостей из мира автомобилей на Автовзгляд.ру.