Каждый второй уралец не готов снижать зарплатные ожидания

Половина работников Свердловской области не готова соглашаться на меньшую зарплату ради трудоустройства или сохранения текущей работы. Такое исследование провели аналитики на платформе hh.ru в третьем квартале 2025 года.
Несмотря на такую уверенность, эксперты отмечают снижение оптимизма. По сравнению с началом года доля тех, кто категорически не готов к уступкам в оплате труда, уменьшилась на 5%.
Наиболее тверды в своих запросах представители высшего и среднего менеджмента, страховые агенты, специалисты автобизнеса, менеджеры по закупкам и работники производственной сферы. Также исследование показало, что реже всего идти на уступки готовы специалисты в возрасте от 35 до 44 лет.
— Среди регионов Уральского ФО самые высокие показатели по доле не готовых к компромиссам в зарплате зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (56%) и Ямало-Ненецком АО (54%), — уточнили аналитики.
При этом каждый четвертый опрошенный в Свердловской области, напротив, готов снизить зарплатные ожидания. Наибольшую гибкость проявляют ИТ-специалисты, страховые агенты, маркетологи, работники индустрии развлечений, аграрии и юристы. Чаще всего соглашаются на компромисс начинающие специалисты в возрасте до 18 лет.
Каждый пятый респондент затруднился с ответом, что наряду с общим снижением уверенности может свидетельствовать о росте тревожных настроений на рынке труда региона.