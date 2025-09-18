Каждый второй уралец не готов снижать зарплатные ожидания

Наиболее тверды в своих запросах представители высшего и среднего менеджмента, страховые агенты, специалисты автобизнеса, менеджеры по закупкам и работники производственной сферы. Также исследование показало, что реже всего идти на уступки готовы специалисты в возрасте от 35 до 44 лет.