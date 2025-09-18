Россияне рассказали, почему избавляются от китайских автомобилей

Житель Москвы по имени Алексей, ранее владевший Geely Coolray в топовой комплектации, отметил, что проехал на этом автомобиле свыше 60 тысяч километров за два года. Мужчина утверждает, что его машина не уступала по надёжности корейским аналогам, однако динамика и управляемость Coolray оказались хуже, чем у корейских и европейских моделей. В итоге автомобиль был продан за 1,8 миллиона рублей, а Алексей пересел на подержанный Hyundai Santa Fe.
Другой московский водитель Владимир поделился опытом владения Chery Tiggo 4 Pro в базовой комплектации. Он выбрал этот автомобиль из-за ограниченности бюджета. В процессе эксплуатации у него возникли незначительные проблемы с электростеклоподъёмниками и камерой заднего вида, которые были оперативно устранены по гарантии. После 50 тысяч километров пробега Владимир продал Chery Tiggo 4 Pro, отметив сложности с реализацией на вторичном рынке и значительную потерю в стоимости — почти в два раза.
Оба респондента подчеркнули, что выбрали машины китайского производства из-за отсутствия альтернативных вариантов. Причиной отказа от покупки китайских авто назвали особенности управляемости и высокую потерю в цене при перепродаже.
