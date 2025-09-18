Россияне рассказали, почему избавляются от китайских автомобилей

Житель Москвы по имени Алексей, ранее владевший Geely Coolray в топовой комплектации, отметил, что проехал на этом автомобиле свыше 60 тысяч километров за два года. Мужчина утверждает, что его машина не уступала по надёжности корейским аналогам, однако динамика и управляемость Coolray оказались хуже, чем у корейских и европейских моделей. В итоге автомобиль был продан за 1,8 миллиона рублей, а Алексей пересел на подержанный Hyundai Santa Fe.