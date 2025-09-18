Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 18 сентября

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 540,97 тенге, продажа 542,90 тенге;
- евро: покупка 637,51 тенге, продажа 642,5 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,41 — 6,54 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 539,51 тенге, продают по 544,63 тенге;
- евро: покупка 636,40 тенге, продажа 644,34 тенге;
- рубль: покупка 6,37 тенге, продажа 6,57 тенге.
В Шымкенте:
доллар покупают по 540,17 тенге, продают по 543,17 тенге;
евро: покупка 637,08 тенге, продажа 642,35 тенге;
рубль: покупка 6,43 тенге, продажа 6,52 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 541,01 тенге, 1 евро 640,34 тенге, 1 рубль 6,52 тенге.