Стало известно о повышении пособий по беременности и больничных с 2026 года

Она уточнила, что в первую очередь повысятся выплаты, размер которых привязан к заработной плате, включая зависимости от минимального размера оплаты труда. В связи с предстоящим увеличением МРОТ с 1 января 2026 года, минимальный размер больничного пособия по уходу за ребенком для всех граждан составит не менее 27 тысяч рублей ежемесячно.