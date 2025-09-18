Стало известно о повышении пособий по беременности и больничных с 2026 года

С января 2026 года в России произойдет существенное увеличение размеров пособий по беременности и родам, а также выплат по больничным листам по уходу за детьми. Данную информацию в беседе с «ТАСС» подтвердила депутат Государственной думы, член парламентского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
Она уточнила, что в первую очередь повысятся выплаты, размер которых привязан к заработной плате, включая зависимости от минимального размера оплаты труда. В связи с предстоящим увеличением МРОТ с 1 января 2026 года, минимальный размер больничного пособия по уходу за ребенком для всех граждан составит не менее 27 тысяч рублей ежемесячно.
Помимо этого, в следующем году максимальные значения больничных выплат и декретных пособий также возрастут благодаря изменению расчетной базы страховых взносов за предыдущие периоды. Таким образом, пособие по беременности и родам увеличится приблизительно на 20%.
Народная избранница добавила, что с 1 февраля 2026 года запланирована индексация материнского капитала, однако его окончательный размер пока остается предметом обсуждения.
Ранее, 16 сентября 2025 года, Министерство труда России сообщило о ведении работы по изменению методики расчета больничных и декретных выплат.
Читайте также: Объяснено, что россияне могут выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября.