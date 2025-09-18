Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о повышении пособий по беременности и больничных с 2026 года

С января 2026 года в России произойдет существенное увеличение размеров пособий по беременности и родам, а также выплат по больничным листам по уходу за детьми.

С января 2026 года в России произойдет существенное увеличение размеров пособий по беременности и родам, а также выплат по больничным листам по уходу за детьми. Данную информацию в беседе с «ТАСС» подтвердила депутат Государственной думы, член парламентского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Она уточнила, что в первую очередь повысятся выплаты, размер которых привязан к заработной плате, включая зависимости от минимального размера оплаты труда. В связи с предстоящим увеличением МРОТ с 1 января 2026 года, минимальный размер больничного пособия по уходу за ребенком для всех граждан составит не менее 27 тысяч рублей ежемесячно.

Помимо этого, в следующем году максимальные значения больничных выплат и декретных пособий также возрастут благодаря изменению расчетной базы страховых взносов за предыдущие периоды. Таким образом, пособие по беременности и родам увеличится приблизительно на 20%.

Народная избранница добавила, что с 1 февраля 2026 года запланирована индексация материнского капитала, однако его окончательный размер пока остается предметом обсуждения.

Ранее, 16 сентября 2025 года, Министерство труда России сообщило о ведении работы по изменению методики расчета больничных и декретных выплат.

Читайте также: Объяснено, что россияне могут выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября.