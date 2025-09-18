Нацбанк Казахстана разрабатывает концепцию крипторезерва

В настоящее время в сотрудничестве с уполномоченными государственными органами ведётся разработка концепции. В документе рассматриваются источники формирования фонда, механизмы его накопления и использования, а также подходы к управлению рисками и определению риск-профиля активов. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения прозрачности, подотчётности и безопасности управления средствами крипторезерва с учётом волатильности рынка криптовалют и с опорой на международный опыт.