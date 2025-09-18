Нацбанк Казахстана разрабатывает концепцию крипторезерва

В настоящее время в сотрудничестве с уполномоченными государственными органами ведётся разработка концепции. В документе рассматриваются источники формирования фонда, механизмы его накопления и использования, а также подходы к управлению рисками и определению риск-профиля активов. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения прозрачности, подотчётности и безопасности управления средствами крипторезерва с учётом волатильности рынка криптовалют и с опорой на международный опыт.
Таким образом, на текущий момент ещё не определено, из каких именно криптовалют планируется формировать крипторезерв. Также пока не уточнены источники финансирования фонда: в частности, не прояснён вопрос о возможном использовании средств Национального фонда либо Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).
Сроки создания фонда, а также порядок его функционирования будут определены в соответствующей концепции.