Нацбанк Казахстана разрабатывает концепцию крипторезерва

В Послании народу Президент поручил создать на базе Национального банка Государственный фонд цифровых активов (крипторезерв). В Нацбанке рассказали, на каком этапе находится реализация данного поручения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

В настоящее время в сотрудничестве с уполномоченными государственными органами ведётся разработка концепции. В документе рассматриваются источники формирования фонда, механизмы его накопления и использования, а также подходы к управлению рисками и определению риск-профиля активов. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения прозрачности, подотчётности и безопасности управления средствами крипторезерва с учётом волатильности рынка криптовалют и с опорой на международный опыт.

говорится в официальном ответе Национального банка на запрос агентства Kazinform

Таким образом, на текущий момент ещё не определено, из каких именно криптовалют планируется формировать крипторезерв. Также пока не уточнены источники финансирования фонда: в частности, не прояснён вопрос о возможном использовании средств Национального фонда либо Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Сроки создания фонда, а также порядок его функционирования будут определены в соответствующей концепции.

уточнили в Национальном банке