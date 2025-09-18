Минимальный продуктовый набор в Башкирии подешевел на 7% за месяц

Однако, несмотря на произошедшее удешевление, Башкирия продолжает оставаться одним из регионов Приволжского федерального округа с наиболее высокими ценами на продукты питания. По стоимости минимальной продуктовой корзины республика занимает второе место в ПФО, уступая только Пермскому краю, где аналогичный набор оценивается в 7223 рубля.