Минимальный продуктовый набор в Башкирии подешевел на 7% за месяц

В августе 2025 года в Башкирии снизилась стоимость минимального набора продуктов питания. Цена потребительской корзины, включающей необходимый для жизнеобеспечения месячный запас продуктов, уменьшилась на 7% по сравнению с июлем, передает Башстат.
Если в предыдущем месяце минимальный набор обходился жителям республики в 7099 рублей, то в августе его средняя стоимость составила уже 6599 рублей.
Однако, несмотря на произошедшее удешевление, Башкирия продолжает оставаться одним из регионов Приволжского федерального округа с наиболее высокими ценами на продукты питания. По стоимости минимальной продуктовой корзины республика занимает второе место в ПФО, уступая только Пермскому краю, где аналогичный набор оценивается в 7223 рубля.
Средняя стоимость продуктовой корзины по всему Приволжскому федеральному округу в августе составила 6422 рубля. Наименьшие расходы на питание несут жители Мордовии, где минимальный набор продуктов можно приобрести за 5910 рублей.