Челябинский Росреестр предупредил о новых видах мошенничества с недвижимостью

«Ведомство может обратиться по телефону или прислать письмо по почте исключительно в виде информирования или уведомления о ходе оказания услуги, за которой правообладатель сам обратился ранее, и результатах ее предоставления. Если вдруг южноуральцы получили сообщения, где от лица Росреестра просят о каких-либо срочных операциях с недвижимостью и подталкивают к совершению подозрительных действий, призываем не реагировать на них и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.