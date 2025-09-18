Челябинский Росреестр предупредил о новых видах мошенничества с недвижимостью

Управление Росреестра по Челябинской области предупреждает о новом всплеске мошеннической активности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Атаки осуществляются через телефонные звонки, электронную почту и мессенджеры. Мошенники сообщают южноуральцам якобы о проведении операций с их объектами недвижимости. К примеру, о продаже, залоге или аресте.
«Их цель — вызвать у человека панику и заставить немедленно связаться со “службой поддержки” по указанному в сообщении номеру телефона. Под видом консультантов мошенники пытаются выудить у человека конфиденциальную информацию или заставить его перевести деньги для “отмены” несуществующих операций», — комментируют в пресс-службе.
Там напомнили, что специалисты Росреестра никогда не связываются с гражданами посредством SMS, мессенджеров, видеозвонков или электронной почты с предложениями перейти по ссылкам, перезвонить по какому-то номеру или незамедлительно совершить сделку с объектом недвижимости.
«Ведомство может обратиться по телефону или прислать письмо по почте исключительно в виде информирования или уведомления о ходе оказания услуги, за которой правообладатель сам обратился ранее, и результатах ее предоставления. Если вдруг южноуральцы получили сообщения, где от лица Росреестра просят о каких-либо срочных операциях с недвижимостью и подталкивают к совершению подозрительных действий, призываем не реагировать на них и сообщить о произошедшем в правоохранительные органы», — прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Смирных.
Она добавила, что самый простой способ защитить недвижимость — подать заявление о запрете регистрации сделок без личного участия. Это можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра, на портале «Госуслуги» или в МФЦ. После того, как заявление будет подано, в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись.
«Если в дальнейшем в Росреестр подадут документы без личного участия собственника (например, по доверенности), рассматриваться они не будут. Этот механизм позволяет минимизировать риски мошенничества, например, при утере паспорта или документов о праве собственности, а также в случае длительного отъезда правообладателя», — отметила Ольга Смирных,