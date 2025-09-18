Почти 40 километров канализационных труб нуждаются в замене в Краснодаре

Почти 40 километров канализационных труб в Краснодаре нуждаются в замене. Это трубы диаметром от 60 см до 2,5 м. Они аккумулируют до 95% сточных вод. Основная часть коллекторов была построена еще в 50−80 годах XX века. Речь об этом шла на совещании в мэрии, где обсуждали вопросы изношенности городских коммуникаций.