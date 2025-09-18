Почти 40 километров канализационных труб нуждаются в замене в Краснодаре

Почти 40 километров канализационных труб в Краснодаре нуждаются в замене. Это трубы диаметром от 60 см до 2,5 м. Они аккумулируют до 95% сточных вод. Основная часть коллекторов была построена еще в 50−80 годах XX века. Речь об этом шла на совещании в мэрии, где обсуждали вопросы изношенности городских коммуникаций.
Коллекторы на улицах им. Тургенева, Колхозной, им. Димитрова и 2-й Пятилетки, а также в историческом центре города будут постепенно менять в рамках концессионного соглашения с «Краснодар Водоканалом». Для решения вопроса с остальными коммуникациями нужно будет принять участие в федеральных и краевых программах, решили участники совещания.
«Многие коммунальные сети были проложены десятилетия назад и уже требуют замены. Мы уже начали большую коммунальную стройку с 20-го канализационного коллектора и будем продолжать её во всех частях города», — заверил глава города Евгений Наумов.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Прикубанском районе Краснодара идет строительство 20-го коллектора. Финансирование проекта составляет около 20 млрд рублей. Протяженность новой сети превысит 23 километра. Планируется, что ежедневно она будет отводить до 150 тысяч кубометров сточных вод. Такой мощности будет достаточно, чтобы обеспечить более полумиллиона жителей, а также подключить новые жилые и социальные объекты.