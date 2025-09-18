В Хабаровске ищут, кто возьмётся снести сгоревший музтеатр за 120 млн

Здание музыкального театра в Хабаровске строилось в 1970-е годы по типовому проекту. Оно состоит из четырёхэтажной основной части и 11-этажной башни с подвалом. Его отличительной особенностью были барельефы с театральными масками на фасаде. Эти элементы архитектуры уже отсканировали с помощью специального оборудования и намерены сохранить для нового здания, чтобы театральные маски остались частью облика города, — сообщает hab.aif.ru.