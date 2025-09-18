В Хабаровске ищут, кто возьмётся снести сгоревший музтеатр за 120 млн

В Хабаровском крае снова ищут подрядчиков для сноса здания краевого академического музыкального театра, сгоревшего в октябре 2024 года.
Ранее конкурс на проведение работ был отменён из-за высокой цены. Теперь региональные власти готовы выделить на демонтаж конструкций 120 миллионов рублей, — сообщили в правительстве края ИА ТАСС.
Ранее стоимость сноса оценивалась в 255 миллионов. Из-за завышенной суммы, по данным властей, контракт отменили и объявили новые торги с понижением цены. Максимальная сумма, которую готов выделить регион на разбор здания, составляет 120 миллионов рублей.
«Задача разобрать театр стояла давно. По невыполнению этой работы и проектированию нового здания была уволена министр строительства и ряд ответственных лиц. Сейчас пришёл новый министр, которому поставлена та же задача. Мы заново покажем проекты нового театра населению, разберём старое здание, но здесь есть вопросы по ценообразованию», — уточнили в правительстве края.
Заместитель председателя правительства региона по вопросам строительства Алексей Колеватых ранее сообщал, что демонтаж планируется завершить до конца 2025 года.
Здание музыкального театра в Хабаровске строилось в 1970-е годы по типовому проекту. Оно состоит из четырёхэтажной основной части и 11-этажной башни с подвалом. Его отличительной особенностью были барельефы с театральными масками на фасаде. Эти элементы архитектуры уже отсканировали с помощью специального оборудования и намерены сохранить для нового здания, чтобы театральные маски остались частью облика города, — сообщает hab.aif.ru.