Неожиданно стали известны детали климатического спора Финляндии и ЕС

Эксперты отмечают, что Финляндии уже удалось достичь частичного компромисса по гибкому подходу к 27 млн тонн на 2021−2025 годы, однако дальнейшие исключения могут подорвать доверие к климатической политике ЕС. Страна взяла на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году через механизм распределения бремени между членами ЕС.