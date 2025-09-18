Неожиданно стали известны детали климатического спора Финляндии и ЕС

Финляндия предпринимает активные попытки убедить Европейскую комиссию пересмотреть целевые показатели поглощения углерода на 2021−2025 и 2026−2030 годы. Как сообщает Helsingin Sanomat, соответствующее письмо было направлено председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен от премьер-министров Финляндии и Швеции Петтери Орпо и Ульфа Кристерссона.
При этом оба лидера исключают возможность сокращения объемов лесозаготовок, которое могло бы решить проблему достижения целей. Хельсинки аргументирует свою позицию необходимостью компенсировать прекращение импорта древесины из России. Однако именно растущие объемы вырубки леса являются ключевой причиной снижения способности страны поглощать углерод.
Финляндия со Швецией предлагают ввести «гибкие возможности» в рамках урегулирования целевых показателей. Согласно оптимистичным прогнозам, совокупный дефицит поглощения парниковых газов в Финляндии за 2021−2025 годы достигнет 111 млн тонн CO2-эквивалента, что более чем вдвое превышает годовые выбросы страны без учета землепользования.
Эксперты отмечают, что Финляндии уже удалось достичь частичного компромисса по гибкому подходу к 27 млн тонн на 2021−2025 годы, однако дальнейшие исключения могут подорвать доверие к климатической политике ЕС. Страна взяла на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году через механизм распределения бремени между членами ЕС.
На фоне прекращения поставок древесины из России Финляндия увеличила импорт мусорных отходов из Великобритании, Ирландии, Польши, Норвегии и Италии для удовлетворения потребностей в производстве тепловой энергии, поскольку местным мусоросжигательным заводам не хватает сырья.
