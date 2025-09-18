Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской области

В Волгоградской области снова стали расти цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. По данным Волгоградстата, за минувшую неделю картофель подорожал на 6,44% (36,37 рубля за кг), капуста — на 4,78% (31,15 рубля), свекла — на 3,35% (30,77).

Источник: AP 2024

Больше всего выросли цены на помидоры — на 12,62%. Теперь килограмм стоит в среднем 102,73 рубля. Незначительно подешевела морковь, а цена на лук снизилась на 4,18% (36,3 рубля за кг).

В то же время в регионе заметно подорожала говядина — рост стоимости составил более 2% (607 рубля), продолжился рост цен на мороженую рыбу — на 1,47% (247,27 рубля).

На 0,5% выросла стоимость подсолнечного масла (129,44), макаронных изделий высшего сорта — на 1,9% (92,87 рубля за кг). Стоимость десятка яиц увеличилась на 0,56% — до 64,22 рубля. В то же время маргарин подешевел на 2,1% — до 230 рублей.