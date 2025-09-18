Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской области

В Волгоградской области снова стали расти цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. По данным Волгоградстата, за минувшую неделю картофель подорожал на 6,44% (36,37 рубля за кг), капуста — на 4,78% (31,15 рубля), свекла — на 3,35% (30,77).