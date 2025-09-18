Ричмонд
В ЕЭК указали на важный фактор экономического роста стран ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Формирование общего рынка услуг воздушного транспорта — важный фактор экономического роста стран ЕАЭС. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.

Источник: ИА Кабар

Он выступил на международной конференции «Устойчивый авиационный транспорт ЕАЭС 2026—2035» на площадке форума Network-2025 в Москве.

Конференцию приурочили к инициативе Генассамблеи ООН по устойчивому транспорту на 10-летний период, начинающийся 1 января 2026-го.

Мероприятие стало площадкой для взаимодействия представителей органов государственной власти, бизнеса и экспертов по наиболее актуальным вопросам устойчивого транспорта с фокусом на гражданскую авиацию и его мультимодальную составляющую.

ЕЭК придает ключевое значение формированию единого транспортного пространства, устранению инфраструктурных и административных барьеров, а также цифровой трансформации логистики. Комиссия совместно с государствами ЕАЭС работают над созданием общего рынка услуг воздушного транспорта на евразийском пространстве.

сказал Кожошев

Министр подчеркнул, что долгосрочное развитие авиационной отрасли требует комплексного подхода и внедрения ряда региональных мер, включая гармонизацию законодательства стран Союза в области гражданской авиации.

