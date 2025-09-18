В Приморье возводят 42-метровый объездной мост между двумя сёлами

В Уссурийском городском округе Приморья идут работы по строительству временного моста между сёлами Корсаковка и Яконовка. Новый объездной мост возводится на 14-м километре автодороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка рядом с действующим, но аварийным сооружением, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.