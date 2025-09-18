В Приморье возводят 42-метровый объездной мост между двумя сёлами

В Уссурийском городском округе Приморья идут работы по строительству временного моста между сёлами Корсаковка и Яконовка. Новый объездной мост возводится на 14-м километре автодороги Доброполье — Николо-Львовское — Корсаковка — Яконовка рядом с действующим, но аварийным сооружением, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
По информации АО «Примавтодор», мост будет однополосным, его протяжённость составит 42 метра. Для строительства используются специальные пакеты пролётных строений. Максимально допустимая масса транспортных средств, которым разрешён проезд по временному сооружению, ограничивается 40 тоннами.
«Сейчас подготавливаем стройплощадки и приступаем к устройству временного моста», — отметили в АО «Примавтодор».
На текущий момент движение осуществляется по старому мосту, рассчитанному на нагрузку не более 10 тонн.
Напомним, в Михайловском округе Приморья продолжается строительство временного моста через реку Лубянка, который заменит аварийную переправу на дороге между сёлами Ширяевка и Тарасовка. Работы ведёт филиал «Мостостроительный» АО «Примавтодор».