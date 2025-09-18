Ричмонд
На крупном предприятии Самары сменился руководитель

В Самаре назначили нового руководителя двигателестроительного предприятия.

На самарском двигателестроительном предприятии представили нового руководителя. И.о. заместителя гендиректора — управляющего директора стал Олег Выдумлев. Об этом сообщает ПАО «ОДК-Кузнецов».

«Алексей Соболев возглавлял предприятие с марта 2019 года. За этот период удалось провести масштабную модернизацию, реализовать 16 проектов, возвести большую часть цехов с нуля, заключить контракты на поставки новых авиационных двигателей», — рассказали в пресс-службе.

Он продолжит работу в должности заместителя гендиректора ОДК по операционной эффективности. Новый руководитель служил в Вооруженных Силах, занимал руководящие должности в экономическом блоке, был заместителем управляющего директора «ОДК-Сатурн». Приказ о назначении Олега Выдумлева на новую должность подписан 16 сентября.