Часть зарубежных рейсов могут перенести из Сочи в Краснодар

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин также считает, что часть туристов станет летать за границу через Краснодар. По его прогнозу, изменения в турпотоке будут заметны в 2026 году. При этом на работе аэропорта Сочи это, по его мнению, не отразится: он ежегодно обслуживает около 13 млн пассажиров, тогда как Краснодар пока работает ограниченно — 10 часов в день, что позволяет принимать до 25 рейсов и около 4 тыс. человек в сутки.