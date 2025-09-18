В Самаре построят развязку на улице Утевской и уберут кольцо

Стало известно, какие планы есть у властей по поводу разгрузки Южного шоссе, где в час пик нередко образуются пробки. С просьбой поставить разгружающие светофоры на кольцах в местах пересечения с улицами Утевская и Шоссейная самарцы обратились к губернатору: написали сообщения под его постами. На них отреагировали в министерстве транспорта Самарской области. Оказывается, на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской хотят изменить схему движения.