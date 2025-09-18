Ричмонд
В Самаре построят развязку на улице Утевской и уберут кольцо

Самарцам рассказали, как будут разгружать Южное шоссе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какие планы есть у властей по поводу разгрузки Южного шоссе, где в час пик нередко образуются пробки. С просьбой поставить разгружающие светофоры на кольцах в местах пересечения с улицами Утевская и Шоссейная самарцы обратились к губернатору: написали сообщения под его постами. На них отреагировали в министерстве транспорта Самарской области. Оказывается, на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской хотят изменить схему движения.

«Разработан проект на реконструкцию автодороги “Обход Самары” со строительством двухуровневой развязки на пересечении с улицей Утевской», — прокомментировала пресс-служба минтранса.

Этот проект является дорогостоящим, и власти займутся им лишь после того, как определят источник финансирования.

В 2026 году планируют реализовать третий этап строительства Самарского моста. А в Куйбышевском районе уже начали строить полосу разгона на одной из улиц.