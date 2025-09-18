В Волгограде начался пилотный проект по обновлению трамваев

— Специалисты завода «ВЭТА» установили данный кузов на шасси «Татра Т-3», которые перед этим прошли капитально-восстановительный ремонт: волгоградские мастера установили на них асинхронные двигатели повышенной мощности и новые тормоза, — сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.