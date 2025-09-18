Ричмонд
Имущество и активы донского банка выставили на аукцион

С молотка уйдут ценные бумаги и иномарка.

Имущество обанкротившегося «Донхлеббанка» снова выставлено на продажу в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На этот раз с молотка планируют пустить ценные бумаги и автомобиль Infiniti общей стоимостью 44,9 миллиона рублей. Аукцион по продаже ценных бумаг планируется провести 28 октября, а торги по продаже авто запланированы на 29 сентября.

Напомним, что в 2018 году Центральный банк лишил кредитную организацию лицензии. На тот момент убыток банка превышал 60 млн рублей. Спустя месяц после отзыва лицензии акционерное общество начало процесс банкротства.